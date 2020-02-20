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    • Ekonomi
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    • 20.02.2020 09:30
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    Son dakika: ün varili 59,34 dolar oldu! 20 Şubat Perşembe brent fiyatı

    Son dakika haberine göre ün varili uluslararası piyasalarda 59,34 dolardan işlem görüyor. Brent de teknik olarak 59,44 ile 59,59 dolar aralığının direnç, 59,29 ile 59,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Brent petrolün varil fiyatı belli oldu!

    Dün 59,39 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı günü 59,35 dolardan tamamladı. Brent ün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 59,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ün varili 53,76 dolardan alıcı buldu.

    Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları 8-14 Şubat haftasında 4,2 milyon varil artış gösterdi.

    Öte yandan, 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 120'ye çıkması petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

    Brent petrolde teknik olarak 59,44 ile 59,59 dolar aralığının direnç, 59,29 ile 59,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Brent petrolün varili 59,34 dolar oldu! 20 Şubat Perşembe brent petrol fiyatı
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