Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatlarında koronavirüs etkili yükseliş sürüyor. Yatırımcılar Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsün ardından güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatları yeni yılın en yüksek seviyesine yaklaştı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 509,00 lira, Cumhuriyet altını 2.086,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 313,50 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Şubat canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTININ KİLOGRAMI 314 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 314 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 310 bin 700 lira, en yüksek 314 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 artışla 314 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 813 milyon 805 bin 478,02 lira, işlem miktarı ise 2.615 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 815 milyon 926 bin 22,36 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.