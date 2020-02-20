Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.02.2020 08:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2020 08:47
    ABONE OL

    da faiz sonrası son durum: 20 Şubat ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

    son dakika... Dün Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 6.0540'a inen dolar, kararın ardından 6.08'in üzerine tırmandı. DolarTL, 20 Şubat'a 6.0843 liradan başladı. Küresel piyasalarda koronavirüs salgınının etkileri takip ediliyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 20 Şubat güncel döviz kurları...

    Dolarda faiz sonrası son durum

    son dakika... Dolar dünkü kapanışta, en düşük 6.0483 lira ve en yüksek 6.0857 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında, ise en düşük 6.5382 lira ve en yüksek 6.5684 lirayı gördükten sonra 6.56– 6.57 lira aralığında işlem görmüştü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 6.05 seviyelerinde bulunan , kararın açıklanmasının ardından 6.08 seviyelerine yükseldi. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 20 Şubat güncel döviz kurları...

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

    AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,83 artışla 433,9 puana çıktı.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 artarak, 7.457,02 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak, 13.789 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9'luk artışla 6.111,24 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01'lik yükselişle 25.477,55 puana ulaştı.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,079 seviyelerinden işlem görüyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Dolarda faiz sonrası son durum: 20 Şubat euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri