İkizler için iki doğum borçlanması olur mu?

Doğum borçlanması anneler için erken emeklilik fırsatı sunuyor. Burada sigortadan sonra dünyaya gelen çocuklar için borçlanma oluyor. Borçlanma çocuk sayısına göre değil, doğum hadisesine göre yapılıyor. Çoğul gebeliklerde ikiz, üçüz gibi tek doğum olduğu için doğum borçlanması da bir çocuk için yapılabiliyor. Bu da 720 gündür. Yani ikiz çocuğunuz da olsa borçlanmayı tek çocuk üzerinden 720 gün olarak yapabiliyorsunuz.25 yıl, 57 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Bu durumda yıl şartınız 2022'de tamamlanacak. 200 gün prim eksiğiniz var, çalışmaya devam edin. Yalnız bir avantajınız var. Eğer 2 aylık askerlik borçlanması yaparsanız 1 yıl kazanacaksınız. Bu durumda 05.10.2030 yerine 05.10.2029'da emekli olacaksınız.