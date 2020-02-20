Gemi çalışanına iş güvencesi

Bir gemide işe başladım. 1 ay sonra iş akdimi hiçbir gerekçe göstermeden feshettiler. Yasal mı?
Denizcilik işi özel bir iştir ve bu nedenle bu konudaki çalışma koşulları da özel bir kanunla düzenlenmiştir. Bu işin özelliğinden dolayı gemi ile uzun yola gidecek gemi adamlarına en az 6 aylık çalışma güvencesi verilmiştir. Deniz İş Kanunu'nun 16. Maddesi, 6 aylık asgari sürede iş sözleşmesinin bildirimli fesih yoluyla fesh edilemeyeceği ve sürenin bitiminden sonra tarafların gerekli bildirim süresini tanıyarak sözleşmeyi feshedebilecekleri kuralını getirmiştir. Ancak bu süre sadece gemi adamı lehine değil, işveren açısından da öngörülmüştür. Her iki tarafı da bağlar. Kısaca gemi adamının 6 aylık süresi dolmadıkça her iki taraf da bildirimli fesih hakkını kullanamaz. Bu süre bitmeden iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedilmesi durumunda, gemi adamı kalan süreye ait bakiye süre ücretini talep edebilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Denizcilik işi özel bir iştir ve bu nedenle bu konudaki çalışma koşulları da özel bir kanunla düzenlenmiştir. Bu işin özelliğinden dolayı gemi ile uzun yola gidecek gemi adamlarına en az 6 aylık çalışma güvencesi verilmiştir. Deniz İş Kanunu'nun 16. Maddesi, 6 aylık asgari sürede iş sözleşmesinin bildirimli fesih yoluyla fesh edilemeyeceği ve sürenin bitiminden sonra tarafların gerekli bildirim süresini tanıyarak sözleşmeyi feshedebilecekleri kuralını getirmiştir. Ancak bu süre sadece gemi adamı lehine değil, işveren açısından da öngörülmüştür. Her iki tarafı da bağlar. Kısaca gemi adamının 6 aylık süresi dolmadıkça her iki taraf da bildirimli fesih hakkını kullanamaz. Bu süre bitmeden iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedilmesi durumunda, gemi adamı kalan süreye ait bakiye süre ücretini talep edebilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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