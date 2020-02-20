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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 Gazete
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    Girişimci gençlere 200 bin TL hibe! BİGG’e başvuru süresinde sona yaklaşıldı

    Gençler dikkat! BİGG’e başvuru süresinde sona yaklaşıldı. Bakan Varank, ‘’a kadar başvurun. Kabul edilenlere 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz’ dedi.



    Gençlerin     iş fikirleri destekleniyor. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı'nın (BİGG) yeni çağrısına başvuru için tanınan sürede sona yaklaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK BİGG'in yeni çağrısı için başvuruların 28 Şubat tarihinde sona ereceğini belirterek, "Programa kabul edilenlere, 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Gençler, böylelikle teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor" şeklinde konuştu.

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