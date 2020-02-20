iş fikirleri destekleniyor.'nın (BİGG) yeniçağrısına başvuru için tanınansürede sona yaklaşıldı.TÜBİTAK BİGG'in yeniçağrısı için başvurularıntarihinde sonaereceğini belirterek,"Programa kabul edilenlere,Gençler,böylelikle teknoloji ve yenilikodaklı fikirlerini, somut işleredönüştürebiliyor" şeklindekonuştu.