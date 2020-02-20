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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 Gazete
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    Borsa'da günde 10 bin kişi katılıyor

    Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa'da günde 8-10 bin yeni hesap açılışı olduğunu, faizlerin düştüğü ortamda borsaya ilginin arttığını söyledi.

    Borsa’ya günde 10 bin kişi katılıyor
    Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa'da günde 8-10 bin yeni hesap açılışı olduğunu, faizlerin düştüğü ortamda borsaya ilginin arttığını söyledi. İşlem hacimlerinin geçen yıla göre ikiye katlandığını belirten Atilla, endeksten 2 sıfır atılmasına karar verildiğini kaydetti. Atilla, "BIST-100 endeksi, 6 basamak ve 2 küsurat ile dünyada en büyük endeks değerleri arasında yer alıyor. Dünya borsalarında endeksler genellikle 4 basamak ve 2 küsurat şeklinde. Endeksten iki sıfır atılması için süreci başlattık. Mayıs'a kadar neticelendirilmesini bekliyoruz" dedi.

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