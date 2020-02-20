ay maaşları artan, şimdilerde ikinci promosyon heyecanı yaşayan emeklilere, yeni bir gelir artışı gündemde. Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasının ardından hayata geçirilen, net maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ve her ay verilen ek ödemenin yükseltilmesi bekleniyor.