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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 Gazete
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    Emekliye 361 lira ek zam | 2020 , SGK ve Bağ-Kur zammı ne kadar olacak?

    Tüm emeklilere her ay verilen nin artırılması gündemde. , ‘Yüzde 4-5’ten 10’a çıkarılsın’ önerisi yaptı. Peki bu oranlar ve Bağ-Kur’lulara verilen ek ödeme ne kadar olacak? Emekli maaşları ve ek ödemeyle ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Geçen     ay maaşları artan, şimdilerde ikinci promosyon heyecanı yaşayan emeklilere, yeni bir gelir artışı gündemde. Vergi iadesi sisteminin kaldırılmasının ardından hayata geçirilen, net maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ve her ay verilen ek ödemenin yükseltilmesi bekleniyor.

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    Haberler Ekonomi Emekliye 361 lira ek zam | 2020 SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödeme zammı ne kadar olacak?
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