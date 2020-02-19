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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 10:34
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    • 19.02.2020 11:12

    Son dakika: 'dan iki sıfır atılıyor! Borsa İstanbul Genel Müdürü duyurdu

    Son dakika haberine göre Genel Müdürü , borsanın halka arzı için tarih verdi. Atilla, "Borsanın halka arzı için yıl sonuna doğru hazır oluruz" açıklamasında bulundu. Ayrıca Atilla, Borsa İstanbul'dan 2 sıfırın atılacağını duyurdu.

    Borsa İstanbul için tarihi karar

    Genel Müdürü Mehmet , Borsa İstanbul'da 2 sıfır atılacağını söyledi. Atilla, borsanın halka arzı için de yıl sonuna doğru hazır olunacağını belirtti.

    'İŞLEM HACMİ GEÇEN SENEYE GÖRE İKİYE KATLANDI'
    Hakan Atilla, "İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı. Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor" dedi. Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcının bulunduğunu belirten Atilla "Yeni enstrümanlar gündemde. Pay piyasasında son dönemde yerliliğin ağırlığı var" diye konuştu.

    Ayrıntılar geliyor...

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