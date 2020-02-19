Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul'da 2 sıfır atılacağını söyledi. Atilla, borsanın halka arzı için de yıl sonuna doğru hazır olunacağını belirtti.

'İŞLEM HACMİ GEÇEN SENEYE GÖRE İKİYE KATLANDI'

Hakan Atilla, "İşlem hacimlerimiz geçen seneye göre ikiye katlandı. Gelir yaratma potansiyeli olarak halka arzda cazip noktaya geliyor" dedi. Yatırım fonlarında 3 milyon yatırımcının bulunduğunu belirten Atilla "Yeni enstrümanlar gündemde. Pay piyasasında son dönemde yerliliğin ağırlığı var" diye konuştu.

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