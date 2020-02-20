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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 Gazete
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    33 ülkeye elektrikli fayton

    Gazeteye ilan vererek bulduğu fayton ustası ile 'de fabrika kuran makine mühendisi , 15 yıllık süreçte 33 ülkeye elektrikli ve hibrit motorlu fayton ile golf aracı ithal eder duruma geldi.

    33 ülkeye elektrikli fayton
    Gazeteye ilan vererek bulduğu fayton ustası ile 'de fabrika kuran makine mühendisi Haluk Şahin, 15 yıllık süreçte 33 ülkeye elektrikli ve hibrit motorlu fayton ile golf aracı ithal eder duruma geldi. Şahin, "Metin usta normal fayton yapıyordu. Ben elektriklisini yapacağız dediğimde, 'faytonun elektriklisi mi olurmuş' diye bana söylendi. Ona hayallerimi ve elektrikli faytonu nasıl yapacağımızı anlattıktan sonra 10 yıl birlikte çalıştık" dedi. Tesiste yapılan fayton 6-8 saatte şarj oluyor ve tek seferlik şarjla 70-80 kilometre gidebiliyor.

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