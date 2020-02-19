Son Dakika Haberleri: Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına odaklanmıştı. Yılın ilk toplantısında faizi 75 baz puan indirerek yüzde 11,25 seviyesine çeken Merkez Bankası'nın bugün bir indirime daha gitti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e indirilmesine karar verdi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ