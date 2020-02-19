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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 14:00
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    • 19.02.2020 14:15

    Son Dakika Haberleri: Merkez 2020 kararı açıklandı! () sı faiz oranı ne oldu?

    Son Dakika Haberleri: Ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilen toplantısı sonrası gözler Merkez sı Faz kararlarına çevrilmişti, en düşük indirimi 100 baz puan olması bekleniyordu. Cumhuriyeti sı () faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 11,25’ten yüzde 10,75’e indirilmesine karar verdi. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 50 baz puan düşürdü. Dolar, faiz kararının açıklandığı güne 6,06 liradan euro 6,54 liradan başladı.

    Sondakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    Son Dakika Haberleri: Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına odaklanmıştı. Yılın ilk toplantısında faizi 75 baz puan indirerek yüzde 11,25 seviyesine çeken Merkez Bankası'nın bugün bir indirime daha gitti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.
    Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e indirilmesine karar verdi.

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    Haberler Ekonomi Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası 19 Şubat 2020 faiz kararı açıklandı! (TCMB) Merkez Bankası faiz oranı ne oldu?
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