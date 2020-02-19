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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 10:46
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    • 19.02.2020 10:46

    Son dakika haberi: fiyatlarına yüzde 12

    Son dakika haberi... fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru 'tan geçerli olmak üzere 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye yükseltildi. Türkiye İlaç ve Kurumu'ndan fiyat değerlendirme komisyonu kararıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

    İlaç fiyatlarında artış

    fiyatlarına yapıldı. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunda değişikliğe gidildi. Kur 3,4037 TL'den 3,8155 TL'ye yükseltildi.

    Yeniden değerleme yüzde 12'nin üzerinde anlamına geliyor. Zam Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

    Türkiye İlaç ve Kurumu'ndan fiyat değerlendirme komisyonu kararıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "14 Şubat 2020 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda;

    Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 3,4037 TL'den 3,8155 TL'ye artırılmıştır.

    Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11,75 TL ve 6,15 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 13,17 TL ve 6,89 TL olarak güncellenmiştir.

    Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alınmıştır.

    Yeni fiyatlar 19.02.2020 tarihinden itibaren geçerlidir. Önemle duyurulur."

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