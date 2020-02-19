Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına odaklandı. Yılın ilk toplantısında faizi 75 baz puan indirerek yüzde 11,25 seviyesine çeken Merkez Bankası'nın bugün bir indirime daha gitmesi bekleniyor.
Yılın ikinci faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak. Dolar, faiz kararının açıklanacağı güne 6,06 liradan euro 6,54 liradan başladı.
Yılın ikinci faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak. Dolar, faiz kararının açıklanacağı güne 6,06 liradan euro 6,54 liradan başladı.
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