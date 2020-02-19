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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 09:33
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    • 19.02.2020 09:33

    : Gözler 'nın kararında

    haberi... , yılın ikinci kararını bugün satt 14.00’da açıklayacak. Dolar, faiz kararının açıklanacağı güne 6,06 liradan euro 6,54 liradan başladı.

    Gözler Merkez'in faiz kararında
    Piyasalar 'ndan gelecek kararına odaklandı. Yılın ilk toplantısında faizi 75 baz puan indirerek yüzde 11,25 seviyesine çeken Merkez Bankası'nın bugün bir indirime daha gitmesi bekleniyor.

    Yılın ikinci faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak. Dolar, faiz kararının açıklanacağı güne 6,06 liradan euro 6,54 liradan başladı.

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