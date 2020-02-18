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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 07:51
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    • 18.02.2020 07:51

    yükselişte! ? 18 Şubat Salı ve kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

    kuru ne kadar oldu? Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Yurt içi piyasalarda çarşamba günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor. Peki, faiz kararı öncesi ve ? İşte 18 Şubat Salı güncel döviz kurları...

    Dolar son dakika... Dünkü kapanışta dolar en düşük 6.0370 lira ve en yüksek 6.0586 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5445 lira ve en yüksek 6.5747 lirayı gördükten sonra 6.55– 6.56 lira aralığında işlem görmüştü. Bu hafta yurt içinde TCMB'nin çarşamba günkü Para Politikası Kurulu Toplantısı ve Suriye ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 18 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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