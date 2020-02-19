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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 18:48
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    • 19.02.2020 18:48
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    19 Şubat 2020 tarihini düşüşle tamamladı

    Güne yüzde 0.39 artışla 120 bin 36 puandan başlayan Endeksi (100), gün içi en düşük 118 bin 571 puanı ve en yüksek 119 bin 574 puanı gördükten sonra 0.32 düşüşle 119 bin 196 puandan kapandı. Analistler, bu akşam ABD toplantı tutanaklarının izleneceğini aktardı.

    Borsa, günü düşüşle tamamladı

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 119.196,09 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 378,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 0,81 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 16,84 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,05 ile bilişim oldu.

    BİST 100 ENDEKSİNDE NEGATİF BİR SEYİR İZLENDİ
    Uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak döviz kurlarındaki artışın negatif etkisiyle BIST 100 endeksinde negatif bir seyir izlendi.

    Analistler, bu akşam ABD toplantı tutanaklarının izleneceğini aktardı.

    Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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