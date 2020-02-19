Kendi isteğiyle işten ayrılıp tazminat almak için ne yapmak gerekir?

9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olan çalışanların kendi istekleri ile ayrılmaları halinde tazminat alabilme hakları bulunuyor. Bunun için SGK'ya giderek 15 yıl 3600 gün yazısı almanız gerekiyor. Bu yazıyla birlikte istifanızı işyerinize verirseniz, 5 yıllık çalışma karşılığındaki tazminatınızı alırsınız. Bu yazıyı almadan istifa ederseniz, tazminat alamazsınız dikkat edin. Ayrıca dilekçenizi ve bu yazıyı noter vasıtasıyla göndermenizi tavsiye ederim.Hastalığınızın çalışma yeteneğinizi engelleyip engellemediğinin doktor raporuyla tespit edilmesi gerekiyor. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybı isteniyor. Bu durumda doktor raporlarıyla tespit ediliyor. Alınacak rapor da tek başına yeterli olmuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu'nun da bu raporu onaylaması gerekiyor. Öncelikle bir SGK müdürlüğüne giderek başvuruda bulunmanız ve hastaneye sevkinizi istemeniz gerekiyor.