Yarı zamanlı çalışma hakkınız

4857 sayılı İş Kanunumuz'un kısmi süreli ve tam süreli çalışma esaslarını düzenleyen 13. Maddesine 29.01.2016 yılında getirilen ek fıkra ile artık kanunen belirlenen yasal doğum izinlerinin bitiminden sonra ve çocuğun mecburi ilköğretim çağına kadar, ebeveynlerden biri işvereninden kısmi süreli çalışmayı talep edebilecektir. İşveren bu talebi reddedemez ve bu nedenle iş akdini geçerli nedenle feshedemez. İşçi bu sürenin bitiminden sonra tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu sürede işçinin yerine yeni biri alınmışsa, bu iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu haktan yararlanmak isteyen işçi işverene durumu en az 1 ay önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Eşi çalışmayan işçinin bu haktan yararlanma hakkı yoktur.