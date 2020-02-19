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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 Gazete

    Yarı zamanlı çalışma hakkınız

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Yarı zamanlı çalışma hakkınız
    Doğum iznim bitti, çocuğuma okul zamanına kadar annemle birlikte yarı zamanlı çalışarak bakmak istiyorum. İşverenim ise beni bu şekilde çalıştıramayacağını söylüyor. Yasal haklarım nelerdir?
    4857 sayılı İş Kanunumuz'un kısmi süreli ve tam süreli çalışma esaslarını düzenleyen 13. Maddesine 29.01.2016 yılında getirilen ek fıkra ile artık kanunen belirlenen yasal doğum izinlerinin bitiminden sonra ve çocuğun mecburi ilköğretim çağına kadar, ebeveynlerden biri işvereninden kısmi süreli çalışmayı talep edebilecektir. İşveren bu talebi reddedemez ve bu nedenle iş akdini geçerli nedenle feshedemez. İşçi bu sürenin bitiminden sonra tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu sürede işçinin yerine yeni biri alınmışsa, bu iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu haktan yararlanmak isteyen işçi işverene durumu en az 1 ay önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Eşi çalışmayan işçinin bu haktan yararlanma hakkı yoktur.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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