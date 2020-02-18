Fed yetkilisinden flaş "faiz" açıklaması! Dikkat çeken koronavirüs detayı

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, ABD ve küresel ekonomilerdeki görünüme ilişkin "Ekonomik Durum ve Para Politikası Duruşu Değerlendirmesi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 1,5-1,75 aralığında tutmaya karar verdiğini hatırlatan Kaplan, "ABD ekonomisine yönelik temel görüşüme dayanarak, yüzde 1,5-1,75 aralığındaki federal fon oranlarının genel hatlarıyla uygun olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, 2020'de faiz oranlarında bir hareket beklemediğini belirterek, bu görüşünün yıl boyunca ABD ekonomisindeki gelişmelerle revize edilebileceğini bildirdi. Kaplan, "Bu bağlamda, çeşitli ekonomik gelişmeleri yakından izleyeceğim ve özellikle koronavirüsün ABD ile küresel ekonomileri nasıl etkileyeceğini değerlendirmeye devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

ABD ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 2-2,25 oranında büyümesini öngördüklerine işaret eden Kaplan, bu tahminlerinin küresel büyümenin yavaş bir seyir izlemeye devam edeceği yönündeki beklentilere dayandığını aktardı.

Kaplan, ABD, Meksika ve Kanada Anlaşması'nın onaylanması, Çin-ABD ticaret anlaşmasının birinci fazının uygulamaya girmesi ve Brexit sürecinin netleşmesi sonucu ticaretteki bazı belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin istikrar sinyali verdiğini ifade etti.

ABD'de imalat sektörünün de durağan bir seyir izlemesini beklediklerini ancak sektörün istikrar sinyali verdiğine dikkati çeken Kaplan, 2019'da hayal kırıklığı yaşatan sabit yatırımların ise güçlenmesini beklediklerini bildirdi.

Kaplan, "Bu gelişmeler, ABD gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan güçlü ABD tüketicisiyle birleştiğinde, 2020'de sağlam bir büyüme olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AŞAĞI YÖNLÜ BİR RİSK

Ekonomik görünümün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle belirsizleştiğine dikkati çeken Kaplan, "Bu gelişme, Çin'de daha yavaş bir büyüme ve küresel büyüme için aşağı yönlü bir risk anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.