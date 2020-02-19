Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere talepleri halinde 6 bin 972 liraya varan avans verilirken, bu imkanın benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.
- Ekonomi
- 19.02.2020 Gazete
Emekli maaşı bekleyenlere avans fırsatı! 2020 SSK, SGK ve Bağ-Kur en düşük avans ne kadar oldu?
Emeklilik başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının, mevcut emeklilere de sağlanması gündemde. Onay çıkarsa, emekliler 3 maaş tutarında avans çekebilecek. Peki 2020'de avans tutarı ne kadar oldu? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere talepleri halinde 6 bin 972 liraya varan avans verilirken, bu imkanın benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.
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