Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.02.2020 Gazete

    maaşı bekleyenlere avans fırsatı! 2020 SSK, ve Bağ-Kur en düşük avans ne kadar oldu?

    lik başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının, mevcut emeklilere de sağlanması gündemde. Onay çıkarsa, emekliler 3 maaş tutarında avans çekebilecek. Peki 2020'de avans tutarı ne kadar oldu? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...




    Ülkemizde     emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere talepleri halinde 6 bin 972 liraya varan avans verilirken, bu imkanın benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Emekli maaşı bekleyenlere avans fırsatı! 2020 SSK, SGK ve Bağ-Kur en düşük avans ne kadar oldu?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri