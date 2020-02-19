emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere talepleri halindevaran avans verilirken, bu imkanın benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında,kadar ödeme yapıyor.

Emekli maaşı bekleyenlere avans fırsatı! 2020 SSK, SGK ve Bağ-Kur en düşük avans ne kadar oldu?