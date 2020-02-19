Vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacak 100 bin sosyal konut projesinde önemli aşamaya geçildi. 221 proje için kura takvimi belirlendi. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) yapılan açıklamaya göre; ilk kura çekimi, İzmir Karabağlar projesi için 24 Şubat'ta olacak.
İSTANBUL'DA MART'TA
İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart tarihinde kura çekimi yapılacak. Ankara'da 7 projenin kuraları, 6 Mart'ta başlayacak. İlk kura bu tarihte Sincan'daki 2 bin 300 konut için çekilecek. Bursa Yıldırım projesinde 9 Mart, Gaziantep Şahinbey projesinde de 30 Mart tarihinde kura töreni var.
İSTANBUL'DA MART'TA
İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart tarihinde kura çekimi yapılacak. Ankara'da 7 projenin kuraları, 6 Mart'ta başlayacak. İlk kura bu tarihte Sincan'daki 2 bin 300 konut için çekilecek. Bursa Yıldırım projesinde 9 Mart, Gaziantep Şahinbey projesinde de 30 Mart tarihinde kura töreni var.
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