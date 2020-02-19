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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 Gazete

    'nin sosyal konut hamlesinde 100 bin ev için kura zamanı

    Kira gibi ev sahibi yapacak sosyal konut hamlesinde yeni viraja girildi. 221 proje için kura takvimi belirlendi. Kuralar ’ta başlıyor. İdaresi'nden () yapılan açıklamaya göre; ilk kura çekimi, İzmir Karabağlar projesi için 24 Şubat'ta olacak.

    100 bin ev için kura zamanı
    Vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacak 100 bin sosyal konut projesinde önemli aşamaya geçildi. 221 proje için kura takvimi belirlendi. İdaresi'nden () yapılan açıklamaya göre; ilk kura çekimi, İzmir Karabağlar projesi için 24 Şubat'ta olacak.

    İSTANBUL'DA MART'TA
    İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart tarihinde kura çekimi yapılacak. Ankara'da 7 projenin kuraları, 6 Mart'ta başlayacak. İlk kura bu tarihte Sincan'daki 2 bin 300 konut için çekilecek. Bursa Yıldırım projesinde 9 Mart, Gaziantep Şahinbey projesinde de 30 Mart tarihinde kura töreni var.

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