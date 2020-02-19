500 - 6000 TL arası devlet yardımı başvuruları başladı. 2020 Şubat ayında alınabilecek 13 devlet yardımını sizler için derledik. 500 TL'den 6000 TL'ye kadar Devletten yardım alabiliyorsunuz. 2020'de devletten alınabilecek yardımları sizler için araştırdık. İşte 2020 devlet yardımları ve fiyatı. Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT'den çekiliyor. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

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