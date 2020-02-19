Kredi faizlerinde ardı ardına yaşanan düşüşlerin ardından kredilere talep artarken konut satışlarında büyük artış yaşandığı görülüyor. Bu kapsamda ev ve araba almak isteyen on binlerce kişi güncel faiz oranları hakkında öğrenmek istiyor. Bankalar aracılığıyla son altı aylık dönemde vatandaşlar 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Güncel faiz oranlarını merak edenler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar gelecek haftalarda bankalardan yeni faiz indirim haberlerinin geleceğini tahmin ediyor. İşte merak edilen detaylar

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

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