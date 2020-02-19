Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.02.2020 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2020 08:57

    Gram altın son zamanların zirvesinde! 19 Şubat gram, çeyrek, tam ne kadar oldu?

    ne kadar? Son zamanlarda Çin'deki koronavirüs haberlerine ilişkin gelişmeelerle bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 312 lira ile rekor kırdı. Yatırımcıların güvenli limana yükselmesiyle altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Şubat ...

    Gram altın son zamanların zirvesinde! 19 Şubat gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

    son dakika... Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 505,00 lira, Cumhuriyet altını 2.068,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 310,80 liradan işlem görmüştü. Gram altın 10 Şubat'a 312 liradan başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Şubat ...

    CANLI ALTIN FİYATLARI

    ALTININ KİLOGRAMI 309 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 309 bin 600 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 307 bin 700 lira, en yüksek 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 309 bin 600 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 564 milyon 704 bin 414,49 lira, işlem miktarı ise 1.842 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 571 milyon 142 bin 366,65 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Rona Döviz, Vakıf Katılım Bankası ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Gram altın son zamanların zirvesinde! 19 Şubat gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri