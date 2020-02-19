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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 11:52
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    • 19.02.2020 11:54

    100 bin konut projesine bu illerde başvuranlara büyük müjde: Kura yok (İl il kura tarihi )

    100 bin konut projesine bu illerde başvuranlar için güzel haber geldi. Bu bağlamda başvuranların az olması nedeniyle bu illerde ilçelerde kura çekimi yapılmayacak. Aralık ayının ortalarında başlayan ve Ocak ayının 15 'ine kadar devam eden başvuruda 100 bin vatandaşın konut sahibi yapılacağı bildirildi. Dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan proje kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından listeler yayımlandı. Yayımlanan listelere baktığımızda birçok proje için kura çekimi yapılmayacağı görüldü. 2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evleri çin ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek.

    100 bin konut projesine bu illerde başvuranlara büyük müjde!

    TOKİ 'den son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 100 bin konut projesinde il il kura günleri ve kura çekimi yapılmayacak yerler belirtildi. 2+1 konutlara başvuru yapanlar için fiyatlar 140 ile 180 bin lira arasında belirlendi. 3+1 evleri çin ise fiyatlar 160 ile 210 bin TL arasında değişecek. Örnek olarak vermek gerekirse 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10 'a denk gelen peşinatı 14 bin TL veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 TL ödeme yapacak ve 230 ayın sonunda ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1.022 lira taksitle ev sahibi olacak.

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