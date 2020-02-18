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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 16:11
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    • 18.02.2020 16:11

    Gözler oradaydı! TOKİ 100 bin konut kuraları ne zaman çekilecek? 2020 duyuruldu

    TOKİ 100 bin konut kura tarihleri günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura araştırma yapıyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen projede, ilk kuralar İzmir Karabağlar için çekilecek. Projelerin kura tarihlerine "www.toki.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Peki, TOKİ 100 bin konut kuraları ne zaman çekilecek? İşte 2020

    TOKİ 100 bin konut kuraları ne zaman çekilecek?

    Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişinin başvuru yaptığı TOKİ 100 bin sosyal konut kura tarihleri bugün belli oldu. Bu kapsamda dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde başvuru yapan yüz binlerce vatandaş kura tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte TOKİ il il kura tarihleri

    TOKİ 100 BİN KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

    Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

    Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.

    Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.

    Diğer illerin kura tarihleri için tıklayınız...

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