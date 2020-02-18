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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 15:48
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    • 18.02.2020 15:48

    kuraları ne zaman çekilecek? Sincan, Beypazarı, Nallıhan, Bala, Haymana, Çubuk, Güdül kura tarihi

    1 milyondan fazla kişinin başvuru yaptığı TOKİ 100 bin sosyal konut kura tarihleri bugün açıklandı. Ankara'da Sincan, Beypazarı, Nallıhan, Bala, Haymana, Çubuk ve Güdül ilçelerinde alınan başvuruların ardından kura tarihleri belli oldu. Bu kapsamda dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde Ankara ilinde başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini araştırıyor. Peki, kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sincan, Beypazarı, Nallıhan, Bala, Haymana, Çubuk, Güdül kura tarihi

    TOKİ Ankara kuraları ne zaman çekilecek?

    TOKİ Ankara kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Sincan, Beypazarı, Nallıhan, Bala, Haymana, Çubuk, Güdül kura tarihleri bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor.

    TOKİ ANKARA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    ANKARA SİNCAN SARAYCIK TOPLU KONUT PROJESİ: 6 Mart 2020 Cuma

    ANKARA BEYPAZARI 2.ETAP KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 13 Mayıs 2020 Çarşamba

    ANKARA İLİ NALLIHAN 2. ETAP KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 13 Mayıs 2020 Çarşamba

    ANKARA BEYPAZARI 2.ETAP 400/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 13 Mayıs 2020 Çarşamba

    ANKARA İLİ BALA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 20 Mayıs 2020 Çarşamba

    ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 20 Mayıs 2020 Çarşamba

    ANKARA ÇUBUK 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 24 Haziran 2020 Çarşamba

    ANKARA GÜDÜL 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 24 Haziran 2020 Çarşamba

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    Haberler Ekonomi TOKİ Ankara kuraları ne zaman çekilecek? Sincan, Beypazarı, Nallıhan, Bala, Haymana, Çubuk, Güdül kura tarihi
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