TOKİ Ankara kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlar için başvuru yapan vatandaşlar kura tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Sincan, Beypazarı, Nallıhan, Bala, Haymana, Çubuk, Güdül kura tarihleri bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor.
TOKİ ANKARA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
ANKARA SİNCAN SARAYCIK TOPLU KONUT PROJESİ: 6 Mart 2020 Cuma
ANKARA BEYPAZARI 2.ETAP KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 13 Mayıs 2020 Çarşamba
ANKARA İLİ NALLIHAN 2. ETAP KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 13 Mayıs 2020 Çarşamba
ANKARA BEYPAZARI 2.ETAP 400/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 13 Mayıs 2020 Çarşamba
ANKARA İLİ BALA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 20 Mayıs 2020 Çarşamba
ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 20 Mayıs 2020 Çarşamba
ANKARA ÇUBUK 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 24 Haziran 2020 Çarşamba
ANKARA GÜDÜL 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 24 Haziran 2020 Çarşamba
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