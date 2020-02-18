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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 16:05
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    • 18.02.2020 16:11

    İstanbul'a dev proje! Yılda 2,7 milyon turist gelecek

    Dünyanın en çok turist gelen ülkelerinden olan Türkiye, küresel kruvaziyer turizmi pastasından alacağı payı yükseltmek için girişimlere başladı. Bu kapsamda planlanan ve ÇED süreci başlatılan önemli projelerden biri olan 'na aynı anda 8 kruvaziyer yanaşabilecek. Limanın yılda 2 milyon 700 bin yolcu ağırlaması bekleniyor.

    İstanbul'a dev proje! Yılda 2,7 milyon turist gelecek

    2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Projesi'nin, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladı ve ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı. Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı, 10 Mart'ta düzenlenecek.

    ÇED başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından İstanbul'un Fatih ilçesinde yapılması planlanan "Yenikapı Kruvaziyer Limanı"nın proje alanı toplam 220 bin 400 metrekare olacak.

    LİMAN, YILLIK 2 MİLYON 700 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK
    Büyük kruvaziyer gemileri için 2, orta büyüklükteki kruvaziyer gemileri için 4 ve butik kruvaziyer gemileri için 2 yanaşma yeri olmak üzere limanın toplam uzunluğu yaklaşık 2 bin 540 metre olacak. Limanda aynı anda 8 kruvaziyer ağırlanabilecek.

    Proje kapsamında yapılacak inşaat çalışmalarının yaklaşık 24 ayda tamamlanması ve limanın k ömrünün 50 yıl olması öngörülüyor.

    LİMANA 600 İLA 7 BİN 500 YOLCU KAPASİTELİ KRUVAZİYER GEMİLERİ YANAŞABİLECEK
    Söz konusu projenin inşaat aşamasında 150 kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 65 kişinin limanda, liman içinde yer alan ve kiraya verilecek olan kafeterya ve alışveriş ünitelerinde 100 kişi olmak üzere toplam 165 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

    Limanda 3 iskele inşa edilecek. Proje kapsamında bağlantı yolu, rıhtım ve kruvaziyer limanı için terminal binasıyla üst yapı tesislerinin konumlandırılması için 2 adet denize dolgu yapılacak.

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