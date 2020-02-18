Bursa TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde Bursa ilinde başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini araştırmaya başladılar. Yapılan açıklama ile birlikte kuraların hangi tarihte çekileceği belli oldu. Projeye Gaziantep'den 56 bin 142 başvuru yapıldı. Peki, Bursa TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ Bursa sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Bursa'da talep toplanan 9 projedeki 3 bin 200 konutun ilk kurası, Kestel'de 250 konut ve Yıldırım'da 150 konut için yapılacak. Kura töreni, 9 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Harmancık'da yer alan 80 konut için 10 Haziran Çarşamba, Gürsu'da yer alan 400 konut, Mustafakemalpaşa'da yer alan 694 konut için 24 Haziran Çarşamba günü, Yenşehir'de yer alan 200 konut, İnegöl ilçesinde yer alan 800 konut için 25 Haziran Perşembe, Gemlik'de yer alan 500 konut için 25 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Orhaneli ilçesinde başvuru sayısı az olduğunda hak sahibi belirleme kurası çekilmeyecek.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA