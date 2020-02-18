TOKİ 100 bin konut projesi için ilk kura çekiliş tarihini açıkladı. 1 milyonun üzerinde başvuru yapılan Toplu Konut Projesi (TOKİ) 100 bin sosyal konut projesinin kura tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Başvuru işlemlerinin Ocak ayının ortalarında sona ermesiyle beraber gözler TOKİ'den kura için yapılacak açıklamaya çevrildi. Yüz binlerce vatandaş bu kapsamda arama motorlarında TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ il il kura tarihleri duyuruldu mu? İşte kuralar hakkında merak edilen bilgiler...

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