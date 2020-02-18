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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 12:58
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    • 18.02.2020 13:24

    O tarih bekleniyordu! 2020 kura çekilişi ne zaman? TOKİ il il duyuruldu mu?

    100 bin konut projesi için ilk kura çekiliş tarihini açıkladı. "100 Bin 'nde ilk kura çekilişi Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak." TOKİ 100 bin sosyal konut mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. 15 Ocak 2020'de sona eren başvuru işlemlerinin ardından başvuru yapan 1 milyonun üzerinde kişi ni araştırmaya başladı. Bu kapsamda arama motorlarında ne zaman sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yer alıyordu.

    TOKİ 100 bin konut projesi için ilk kura çekiliş tarihini açıkladı

    TOKİ 100 bin konut projesi için ilk kura çekiliş tarihini açıkladı. 1 milyonun üzerinde başvuru yapılan Toplu Konut Projesi (TOKİ) 100 bin sosyal konut projesinin kura tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Başvuru işlemlerinin Ocak ayının ortalarında sona ermesiyle beraber gözler TOKİ'den kura için yapılacak açıklamaya çevrildi. Yüz binlerce vatandaş bu kapsamda arama motorlarında TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ il il kura tarihleri duyuruldu mu? İşte kuralar hakkında merak edilen bilgiler...

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    Haberler Ekonomi O tarih bekleniyordu! TOKİ 2020 kura çekilişi ne zaman? TOKİ il il kura tarihleri duyuruldu mu?
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