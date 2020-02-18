Beyoğlu'nda sabah saatlerinde işe gitmek evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipindeki hırsızla göz göze geldi. Eşinin yardımıyla hırsızı cipinden indiren Fındıkoğlu, şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.
Beyoğlu'nda sabah saatlerinde işe gitmek evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipindeki hırsızla göz göze geldi. Eşinin yardımıyla hırsızı cipinden indiren Fındıkoğlu, şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.
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