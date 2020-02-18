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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 11:05
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    • 18.02.2020 11:05

    'nda ünlü profesör 'na hırsız şoku! Şüpheliyi eşi yakaladı

    İstanbul 'nda bu sabah işe gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. hırsızlık şoku yaşadı. Cipinde bir hırsız olduğunu gören Fındıkoğlu, aracın kapılarını kilitleyerek polise ve eşine haber verdi. Fındıkoğlu, eşinin de yardımıyla hırsızı araçtan indirerek polise teslim etti.

    Beyoğlu'nda sabah saatlerinde işe gitmek evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipindeki hırsızla göz göze geldi. Eşinin yardımıyla hırsızı cipinden indiren Fındıkoğlu, şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

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