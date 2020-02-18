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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 21:28
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    • 18.02.2020 21:28

    Gözler Mart'a çevrildi! ücretleri kaç TL olacak? Bankaların promosyon teklifleri nedir?

    Yaklaşık 13 milyona yakın emeklinin promosyon için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yeni promosyon teklifleri için Mart ayı bekleniyor. 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Mart ayıyla birlikte birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona eriyor. Emekli vatandaşlar bu kapsamda " ücretleri kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bankaların promosyon teklifleri nedir? İşte bankalar tarafından sunulan güncel promosyon teklifleri

    Emekli promosyon ücretleri kaç TL olacak?

    Emeklilerin Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte promosyon ücretleri hakkındaki araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Emekliler güncel emekli promosyon tekliflerini incelerken SGK ve bankalar arasındaki görüşme için bekleyiş devam ediyor. Taban promosyonun ise 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Peki, emekli promosyon ücretleri kaç TL olacak? Bankaların promosyon teklifleri nedir? İşte detaylar

    GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

    AKBANK

    450 TL ödeyecek, ATM; havale ve EFT işlemi ücretsiz olacak.

    FİBABANKA

    Maaşa göre 330, 415, 500 TL ödeme yapacak.

    Diğer bankaların promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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