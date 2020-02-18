Emeklilerin Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte promosyon ücretleri hakkındaki araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Emekliler güncel emekli promosyon tekliflerini incelerken SGK ve bankalar arasındaki görüşme için bekleyiş devam ediyor. Taban promosyonun ise 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Peki, emekli promosyon ücretleri kaç TL olacak? Bankaların promosyon teklifleri nedir? İşte detaylar

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

AKBANK

450 TL ödeyecek, ATM; havale ve EFT işlemi ücretsiz olacak.

FİBABANKA

Maaşa göre 330, 415, 500 TL ödeme yapacak.

Diğer bankaların promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...