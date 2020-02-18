İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde İzmir ilinde başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini araştırmaya başladılar. Yapılan açıklama ile birlikte kuraların hangi tarihte çekileceği belli oldu. Projeye İzmir'den 75 bin 288 başvuru yapıldı. İlk kuralar İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılacak. Peki, İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ İzmir sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İzmir'da talep toplanan 5 projedeki 3 bin 500 konutun ilk kurası, Karabağlar'da 750 adet konut için yapılacak. Kura töreni, 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Seferihisar'da yer alan 1000 konut için 25 Şubat Salı, Aliağa'da yer alan 750 konut 26 Şubat Çarşamba, Kemalpaşa'da yer alan 800 konut için 27 Şubat Perşembe, Selçuk ilçesi için de 200 adet konut için 30 Nisan'da yapılacak.

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