Gaziantep TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde Gaziantep ilinde başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini araştırmaya başladılar. Yapılan açıklama ile birlikte kuraların hangi tarihte çekileceği belli oldu. Projeye Gaziantep'den 69 bin 686 başvuru yapıldı. Peki, Gaziantep TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ Gaziantep sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Gaziantep'de talep toplanan 5 projedeki 5 bin 200 konutun ilk kurası, Şahinbey'de bin 900 konut için yapılacak. Kura töreni, 30 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Şehitkamil'de yer alan 2 bin 200 konut için 31 Mart Salı, Nizip'de yer alan 500 konut 20 Nisan Pazartesi, İslahiye'de yer alan 400 konut için 3 Haziran Çarşamba, Nurdağı ilçesi için de 3 Haziran'da yapılacak.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA