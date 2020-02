En fazla kazandıran BES fonları!

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0407050,14

Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0381810,03

Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0241640,02

AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0217740,02

Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0677610,02

Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

NE FAZLA KAZANDIRAN BES FONLARI

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,79 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0358950,82

NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1269910,80

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0251570,79

BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0948470,79

AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0835540,77

AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0840860,77

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0173400,68

Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0651680,54

Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1089930,54

Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0315950,52