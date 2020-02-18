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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 14:45
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    • 18.02.2020 14:45

    En fazla kazandıran fonları!

    Sisteminde günün en fazla kazandıran fonlar arasında yüzde 0,82 ile ". ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,79 ile ". ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" yer aldı.

    En fazla kazandıran BES fonları!

    Sistemi () fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon AdıSon FiyatSon Getiri %

    (BES) - lanma Araçları

    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0407050,14

    ve Em. K.D.B.A. EYF0,0381810,03

    . Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0241640,02

    AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0217740,02

    Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0677610,02

    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

    NE FAZLA KAZANDIRAN BES FONLARI
    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,82 ile ". ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,79 ile ". ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

    BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

    AdFon FiyatıFon Getiri (%)

    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0358950,82

    NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1269910,80

    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0251570,79

    BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0948470,79

    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0835540,77

    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0840860,77

    Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0173400,68

    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0651680,54

    ve Hay. His. Sen. EYF0,1089930,54

    Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0315950,52

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