Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek ödeme çalışması gündeme geldi. Emekliler bu çalışma hakkında harekete geçti ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından bir açıklama yapılarak emekli ve çalışanlar için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulamasındaki yüzde 4-5'lik oranın yüzde 10'a yükseltilmesi talep edildi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ek ödeme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ergün açıklamalarında 2006'daki değişiklikle emeklilere ve çalışanlara uygulanan vergi iadesinin kaldırıldığını ifade ederek buna gerekçe olarak, fiş toplanması, zarf doldurulması ve denetimdeki zorluğun gösterildiğini belirtti. 5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.

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