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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 22:05
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    • 18.02.2020 22:05

    nda rekor üstüne rekor! ne kadar oldu? 1015 TL, 508 TL ve 312 TL'yi...

    nda son iki haftadır rekor üstüne rekor yaşanıyor. orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 309 bin 600 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 307 bin 700 lira, en yüksek 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 309 bin 600 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,97 artışla 310,80 liradan işlem gördü. Peki, ne kadar oldu? İşte cevabı

    Altın fiyatlarında rekor! 1015 TL, 508 TL ve 312 TL'yi...

    İki haftalık süreçte yükselişe geçen altın fiyatlarında yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 305 TL'yi gören altın fiyatları bugün 312 TL'yi gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 505,00 lira, Cumhuriyet altını 2.068,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,97 yükselişle 310,80 liradan işlem gördü. İşte anlık altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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    Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Anlık altın fiyatları ne kadar oldu? 1015 TL, 508 TL ve 312 TL'yi...
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