İki haftalık süreçte yükselişe geçen altın fiyatlarında yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 305 TL'yi gören altın fiyatları bugün 312 TL'yi gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 505,00 lira, Cumhuriyet altını 2.068,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,97 yükselişle 310,80 liradan işlem gördü. İşte anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?