Milyonlarca emeklibankapromosyonlarını almaya hazırlanıyor. Banka promosyonlarında 2 bin 500 liraya varan tutarlar ortaya çıkarken, emekliler kazançlı çıkmak, fırsatları kaçırmamak için pek çok soruya cevap arıyor. İşte sorularınızın yanıtları...
NE ZAMAN BAŞVURABİLİRİM?
3 yıllık taahhüt sürenizin dolmasının ardından mevcut bankanıza ya da başkasına başvurabilirsiniz. Süre dolmadan başka bankaya geçecekseniz, mevcut bankanız kalan sürenin promosyon tutarını ister.
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