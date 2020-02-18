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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 Gazete

    ye kazancı! 2020 SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine promosyon rehberi

    Milyonlarca larını almaya hazırlanıyor. Banka promosyonlarında 2 bin 500 liraya varan tutarlar ortaya çıkarken, emekliler kazançlı çıkmak, fırsatları kaçırmamak için pek çok soruya cevap arıyor. İşte sorularınızın yanıtları...



    NE ZAMAN BAŞVURABİLİRİM?
    3 yıllık taahhüt sürenizin dolmasının ardından mevcut bankanıza ya da başkasına başvurabilirsiniz. Süre dolmadan başka bankaya geçecekseniz, mevcut bankanız kalan sürenin promosyon tutarını ister.

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    Haberler Ekonomi Emekliye promosyon kazancı! 2020 SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine promosyon rehberi
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