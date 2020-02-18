Emeklilik hayali kuran vatandaşlar ne zaman emekli olabilirim ve emeklilik maaşım ne kadar olur sorularının cevaplarını arıyor. Emeklilik hesaplama robotu üzerinden elde edilen sonuçlar vatandaşların girdiği veriler doğrultusunda oluşturulduğundan emeklilik için gereken şartlar resmi kayıtlar üzerinden hesaplanıyor. Emekli aylığı hesaplaması esnasında değerlendirmeye alınan bilgiler şunlardır: Emekli maaşı hesaplaması yapılırken, sigorta için ödenen prim gün sayısı değerlendirmeye alınır. Kişilerin sigortalı olarak çalıştıkları süre, emekli maaşını doğrudan etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Sigorta başlangıcının yapıldığı ilk tarihe göre, kişilerin emekli maaşlarının ne kadar olacağı belirlenmektedir.

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