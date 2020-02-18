AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 39 maddelik yeni torba yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Muş, Meclis Başkanlığı'na sundukları yasa teklifinin, toplumun ve vatandaşın pek çok ihtiyacına cevap vereceğini söyledi. İşte 'yeni ekonomi paketi' olarak da adlandırılan düzenlemelerin ayrıntıları.. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizli askerlik hakkından yararlanabilmesi için 3 yıl çalışma şartı aranıyordu. Yapılacak değişiklikle yurt dışında doğan, orada süresiz ikameti olan gençlerin dövizli askerlik yapmasında 3 yıl çalışma şartı aranmayacak. Ayrıca yurt dışında bulunan Türk vatandaşları ile mavi kartlılar dövize dayalı bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil olabilecek. Türkiye'ye her ay düzenli olarak prim göndererek



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