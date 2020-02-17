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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 15:30
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    • 17.02.2020 15:33

    açıkladı! ler düştü konut satışları tavan yaptı!

    'in verilerine göre, 'nin 2019 yılının sında kredilerde yapılan indirimi nedeniyle konut satışları tavan yaptı. Bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 546 artan ipotekli konut satışları 42 bin 237'ye ulaştı. Söz konusu rakam 8 yılın en iyi ocak ayı performansı olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2019 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de peyderpey gerilemesini sağladı. Kamu bankalarının Ağustos 2019 başında konut faizlerini aylık yüzde 1'in altına düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması, ipotekli konut satışlarına canlılık getirdi.

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