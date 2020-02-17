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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 11:09
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    • 17.02.2020 11:37

    : , ocak ayında fazla verdi

    Hazine, verilerini açıkladı. Buna göre , ocak ayında 21.5 milyar TL verdi. Önceki dönemde 30.8 açık verilmişti. dışı fazla ise ocak ayında 34.2 milyar TL oldu.

    Bütçe, ocak ayında fazla verdi

    Ocak ayında merkezi yönetim si gelirleri 122,2 milyar lira, bütçe giderleri 100,7 milyar lira olarak hesaplandı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2020'ye ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 122,2 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 9,6 artışla 100,7 milyar lira olarak kaydedildi.

    Bütçe, ocakta 21,5 milyar lira fazla verirken, 34,2 milyar lira dışı fazla gerçekleşti.

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