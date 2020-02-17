18 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Salı günü itibarıyla BİM marketlerin raflarında yer alacak ürünler belli oldu. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM kataloğu toplam 34 üründen oluşuyor. Sayfamıza göz atarak markete uğramadan önce indirimli ürünlerin bilgisine sahip olabilirsiniz. İşte BİM 18 Şıbat 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (18 ŞUBAT 2020)

Shazel Osmanlı Dibek Kahvesi 7,95 TL

Ecoform Meyve Topları 2,45 TL

Burcu Doğranmış Domates 3,45 TL

Rama Margarin 7,45 TL

Saray Çıtır Zeytinli Çörekotlu Kraker 75 gr 2,95 TL

Tafe Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı / Fındıklı Lokum 55 gr 2,95 TL

Osmanoğlu Kakaolu Vanilyalı Pişmaniye 250 gr 3,75 TL

Ülker Kuvertür Bitter Çikolata 200 gr 7,95 TL

Ülker Pul Bitter Çikolata 120 gr 4,95 TL

Ülker Pul Beyaz Çikolata 120 gr 4,95 TL

Naturalove Bambu Servis Kürdanı 50'li 5,95 TL

Dr.Oetker 3'lü Puding Paketi 8,95 TLDr.Oetker 3'lü Hamur Seti 3,75 TL

Dr.Oetker Pankek 134 gr + Krep 177 gr 4,50 TL

Nestle Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 400 gr 9,95 TL

Ozmo Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 325 gr 5,75 TL

Dost Laktozsuz Süt 1 Litre 3,95 TL

Namet Piliç Füme 150 gr 4,95 TL

Namet Dana Füme Kavurma 100 gr 9,95 TL

Amasya Et Yemeklik Dana Pastırma 200 gr 16,90 TL

Oba Acı Biber Sosu 310 gr 4,95 TL

Marmara Birlik Zeytin Ezmesi 175 gr 3,95 TL

İnci Siyah Zeytin 1400 gr 36,95 TL

Pınar Aç Bitir Fıstıklı Hindi Salam 50 gr 2,25 TL

Bahçıvan Rende Mozzarella 125 gr 5,75 TL

Serel Tahin 1000 gr 29,90 TL

Kiri Sürülebilir Tam Yağlı Taze Peynir 150 gr 6,95 TL

Yemeli İzmir Tulum Peyniri 300 gr 14,90 TL

Nevbağ Hurma Karadut Keçiboynuzu Özü 640 gr 11,90 TL

Seğmen Kayısı Kızılcık Marmelatı 370 gr 5,95 TL

Seğmen Şeftali Ayva Marmelatı 370 gr 5,95 TL

Seğmen Ihlamur 30 gr / Ada Çayı 50 gr 3,95 TL

Seğmen Kuşburnu / Kış Çayı 120 gr 4,95 TL

Seğmen Bingöl Çiçek Balı 640 gr 16,90 TL