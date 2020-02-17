18 Şubat BİM Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak?
BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü satışa çıkacak aktüel ürünler listesi için bekleyiş sona erdi. Katalogda ilk sırada Serel Tahin 1000 g. yer aldı. Öte yandan mısır ve buğday gevreği, laktozsus süt, piliç füme, dana füme, acı biber sosu, zeytin ezmesi gibi ürünlerin yanı sıra 3'li puding paketi, 3'lü hamur seti, gibi ürünler kataloğa damga vuruyor. İşte BİM 18 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...
17.02.2020 14:20
- Son Güncelleme: 17.02.2020 14:20
18 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM salı günü indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Gıda ürünlerini yer aldığı katalog toplam 34 üründen oluşuyor. Peki, BİM marketlerde salı günü neler var? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 18 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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