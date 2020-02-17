18 Şubat BİM Aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak?

18 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta sürpriz ürünler bulunuyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM salı günü indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Gıda ürünlerini yer aldığı katalog toplam 34 üründen oluşuyor. Peki, BİM marketlerde salı günü neler var? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte 18 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...