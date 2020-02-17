Altın dolu çantayla kaçıyorlardı... Yakalandılar!

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. L.G.K. isimli kadını arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak; kadına kullandığı telefon numaralarından terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatlı kişilerle görüşmelerinin olduğunu, adına sahte kimlik ile 18 adet çeşitli bankalardan kredi kartı çıkartılarak altın alındığını söyledi.