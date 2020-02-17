Olay, geçtiğimiz perşembe günü Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. L.G.K. isimli kadını arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak; kadına kullandığı telefon numaralarından terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatlı kişilerle görüşmelerinin olduğunu, adına sahte kimlik ile 18 adet çeşitli bankalardan kredi kartı çıkartılarak altın alındığını söyledi.
- Ekonomi
- 17.02.2020 16:46
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- Son Güncelleme:
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- 17.02.2020 16:51
Altın dolu çantayla kaçıyorlardı... Yakalandılar!
Bursa'da, telefonla arayıp kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nın (55), 3 kilo 600 gram altınını alan 3 dolandırıcı yakalandı. Dolandırıcıların yaşlı kadını FETÖ terör örgütü ile irtibatlı olduğunu ve adına sahte kimlik ve banka kartı çıkarılarak altın alındığını ve bu nedenle evlerinde arama yapılacağını söyledikleri öğrenildi. Altınları alan kişinin Tarık G. olduğu tespit edildi ve onunla birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı. Bu olaydan 10 gün önce de Bursa'da 900 bin TL'lik bir dolandırıcılık hadisesi meydana geldiği öğrenildi. Altın dolu çantayla kaçan zanlının o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz perşembe günü Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. L.G.K. isimli kadını arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak; kadına kullandığı telefon numaralarından terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatlı kişilerle görüşmelerinin olduğunu, adına sahte kimlik ile 18 adet çeşitli bankalardan kredi kartı çıkartılarak altın alındığını söyledi.
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