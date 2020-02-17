Yeni torba yasa 2020 maddeleri nedir? Yeni torba yasa içerisinde neler olacak? AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 39 maddelik yeni torba yasa teklifinin Meclise geleceğini duyurdu. Muş yaptığı açıklamada, "İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK'ya kapatma yetkisi vermiş olacağız." dedi. Yeni torba yasa teklifiyle Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. Değerli Konut Vergisi'nin bir yıl ertelenmesi, işverene asgari ücret desteğine ilişkin yasal düzenlemelerinde hazırlanacak bir torba teklifle Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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