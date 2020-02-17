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    • Ekonomi
    • 18.02.2020 09:35
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    • 18.02.2020 09:35

    hibe başvuru şartları ve belgeleri nelerdir? Devlet başvuranlara 50 bin lira hibe ve kredi fırsatı sağlıyor!

    'ten kredi ve hibe desteği almak isteyen kişilerin yapacakları KOSGEB başvuruları, girişimcilere her dönem KOSGEB'in resmi internet sayfası üzerinden duyurulmaktadır. Özellikle kendi işini kurmak isteyen kişilerin bu planlarını hayata geçirmek için kurulan KOSGEB, her sene belirli projelerde binlerce insana yardım etmeye devam etmektedir. KOSGEB kredi başvuruları, kurumun istediği şartları yerine getiren girişimciler tarafından belirli zamanlarda yapılan başvurulardır. Kurulduğu günden bu zamana kadar binlerce kişiye destek olmuş olan kurumun girişimcinin hazırladığı projeye göre 50 bin TL'lik hibe ile 100 TL'lik kredi olanaklarına sahip olmasıdır.

    Devlet başvuranlara 50 bin lira hibe ve kredi fırsatı sağlıyor!

    Devlet girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Bu bağlamda kesenin ağzı açıldı. Başvuran 50 bin hibe alabilecek. Ayrıca binlerce lira kredi de verilecek. KOSGEB hem girişimcileri desteklemek hem de ülke ekonomisini canlandırmaya çalışır. Özellikle pek çok girişimcinin fayda sağladığı bu krediler sayesinde hem kendi işinin patronu olmak isteyen vatandaşlar kendi işlerini kurabilmiş hem de bu sayede son zamanlarda ülke ekonomisinde ciddi bir canlanma yaşanmıştır. Ancak KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen kişilerin sağlamaları gereken belli başlı şartlar sağlanmadan bu krediler alınmaz.

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    Haberler Ekonomi KOSGEB hibe başvuru şartları ve belgeleri nelerdir? Devlet başvuranlara 50 bin lira hibe ve kredi fırsatı sağlıyor!
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