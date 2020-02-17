Devlet girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Bu bağlamda kesenin ağzı açıldı. Başvuran 50 bin hibe alabilecek. Ayrıca binlerce lira kredi de verilecek. KOSGEB hem girişimcileri desteklemek hem de ülke ekonomisini canlandırmaya çalışır. Özellikle pek çok girişimcinin fayda sağladığı bu krediler sayesinde hem kendi işinin patronu olmak isteyen vatandaşlar kendi işlerini kurabilmiş hem de bu sayede son zamanlarda ülke ekonomisinde ciddi bir canlanma yaşanmıştır. Ancak KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen kişilerin sağlamaları gereken belli başlı şartlar sağlanmadan bu krediler alınmaz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ