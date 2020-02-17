8.2 milyon kişiyi uçurdu

aykişinin seyahat ettiğiİstanbul'daki havalimanlarında,önceki senenin aynı döneminegöre yolcu sayısınınbelirlendi.İstanbul Havalimanı'nda geçenay 5 milyon 276 bin 260kişi ağırlanırken, yolcuların1 milyon 263 bin 808'i iç, 4milyon 12 bin 452'si ise dış hatseferlerini kullandı.