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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 Gazete

    8.2 milyon kişiyi uçurdu

    Geçen ay 8 milyon 211 bin 878 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanlarında, önceki senenin aynı dönemine göre yolcu sayısının 242 bin 996 arttığı belirlendi.

    8.2 milyon kişiyi uçurdu
    Geçen ay 8 milyon 211 bin 878 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanlarında, önceki senenin aynı dönemine göre yolcu sayısının 242 bin 996 arttığı belirlendi. İstanbul Havalimanı'nda geçen ay 5 milyon 276 bin 260 kişi ağırlanırken, yolcuların 1 milyon 263 bin 808'i iç, 4 milyon 12 bin 452'si ise dış hat seferlerini kullandı.

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