8.2 milyon kişiyi uçurdu

Geçen ay 8 milyon 211 bin 878 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanlarında, önceki senenin aynı dönemine göre yolcu sayısının 242 bin 996 arttığı belirlendi. İstanbul Havalimanı'nda geçen ay 5 milyon 276 bin 260 kişi ağırlanırken, yolcuların 1 milyon 263 bin 808'i iç, 4 milyon 12 bin 452'si ise dış hat seferlerini kullandı.
- Ekonomi
- 17.02.2020 Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.