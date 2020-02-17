Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor. Bakım aylıkları il il yatırılmaya başlandı. Şubat ayının bakım maaşı hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE (17 ŞUBAT 2020)

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. 17 Şubat hafta sonuna denk geldiği için ödemeler 14 Şubat Cuma günü itibarıyla yatırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi şu şekilde:

1- Tokat

2- Aksaray

3- Amasya

4- Edirne

5- Hatay

6- Samsun

7- Antalya

8- Afyonkarahisar

9- Sakarya

10- Karabük

11- Malatya

12- Bolu

13- Ordu

14- Zonguldak

15- Denizli

16- İstanbul

17- Mugla

18- Manisa

19- Şanlıurfa

20- Konya

21- Ankara

22- Kırıkkale

23- Mersin

24- Bilecik

25- İzmir

26- Aydın

27- Balıkesir

28- Uşak

29- Adana

30- Bursa

31-Diyarbakır

32- Osmaniye

33- Bayburt

34- Kayseri

35- Adıyaman

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.