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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 11:03
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    • 17.02.2020 11:04

    17 Şubat listesi: Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

    Evde bakım maaşı her ayın 15'i itibarıyla yatırılmaya başlanıyor. Evde bakım maaşından yararlanan vatandaşlar, bu ayın maaşlarının hangi illere yatırıldığını araştırıyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen in listesi güncellendi. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte 17 Şubat ...

    17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller

    hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşı için araştırmalar sürüyor. Bakım aylıkları il il yatırılmaya başlandı. Şubat ayının bakım maaşı hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte 17 Şubat ...

    EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE (17 ŞUBAT 2020)

    Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. 17 Şubat hafta sonuna denk geldiği için ödemeler 14 Şubat Cuma günü itibarıyla yatırılmaya başlandı. si şu şekilde:

    1- Tokat
    2- Aksaray
    3- Amasya
    4- Edirne
    5- Hatay
    6- Samsun
    7- Antalya
    8- Afyonkarahisar
    9- Sakarya
    10- Karabük
    11- Malatya
    12- Bolu
    13- Ordu
    14- Zonguldak
    15- Denizli
    16- İstanbul
    17- Mugla
    18- Manisa
    19- Şanlıurfa
    20- Konya
    21- Ankara
    22- Kırıkkale
    23- Mersin
    24- Bilecik
    25- İzmir
    26- Aydın
    27- Balıkesir
    28- Uşak
    29- Adana
    30- Bursa
    31-Diyarbakır
    32- Osmaniye
    33- Bayburt
    34- Kayseri
    35- Adıyaman

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

    SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

    Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

    Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

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    Haberler Ekonomi 17 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?
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