26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 26. Dönem POMEM mülakatları 8 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Polis olabilme hayali ile mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Bu bağlamda, internet üzerinden sonuçların hangi tarihte açıklanacağına yönelik sorular araştırılıyor. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26. Dönem POMEM mülakatlarına katılan adaylar sonuçlara kilitlendi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.

POMEM mülakat sonuçları için tarihi belli olduğundahaberimizin içeriğinde yer alacak.