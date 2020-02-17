Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.02.2020 Gazete

    Yeni emekliye 2000 lira | , SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin si ne zaman ödenecek?

    Bu yıl da milyonlarca emekliye 2 kez si ödenecek. Mevcut emeklilerin yanı sıra bu tarihe kadar aylığı bağlananlar da bu yıl 2 bin liralık ek gelire kavuşacak. Peki emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacak? Kimler bayram ikramiyesi alacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Emekliler     bu yıl hem banka promosyonu hem de bayram ikramiyesi ile ek gelir elde edecek. Bu yıl da emeklilere 2 kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarda değişiklik olmazsa emeklilerin hesabına biner lira yatırılacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Yeni emekliye 2000 lira | SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri