Emekliler bu yıl hem banka promosyonu hem de bayram ikramiyesi ile ek gelir elde edecek. Bu yıl da emeklilere 2 kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarda değişiklik olmazsa emeklilerin hesabına biner lira yatırılacak.
- Ekonomi
- 17.02.2020 Gazete
Yeni emekliye 2000 lira | SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Bu yıl da milyonlarca emekliye 2 kez bayram ikramiyesi ödenecek. Mevcut emeklilerin yanı sıra bu tarihe kadar aylığı bağlananlar da bu yıl 2 bin liralık ek gelire kavuşacak. Peki emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacak? Kimler bayram ikramiyesi alacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emekliler bu yıl hem banka promosyonu hem de bayram ikramiyesi ile ek gelir elde edecek. Bu yıl da emeklilere 2 kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarda değişiklik olmazsa emeklilerin hesabına biner lira yatırılacak.
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